Tremendo incidente sulla Migliara 53: morta 20enne (Di domenica 10 ottobre 2021) Terribile incidente stradale oggi, 10 ottobre, lungo la Migliara 53, a metà strada tra Pontinia e Sabaudia, nel territorio che ricade nel Comune di Pontinia. Un'auto con a bordo una coppia di ragazzi, dopo aver sbandato per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada. L'auto ad un tratto ha invaso la corsia di marcia opposta ed preso il muro che costeggia il canale, non lasciando scampo alla giovane di 20 anni che guidava la vettura. Leggi anche: incidente Pontina, le vittime sono Mattia Patriarca e Matteo La Perna: avevano 18 anni La ragazza è deceduta sul colpo. Il ragazzo che viaggiava sul sedile del passeggero, un giovane di 27 anni, è invece rimasta ferito ed è stata trasportato in codice rosso dinamico al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono ...

