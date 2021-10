Running | mezza maratona Treviso | vincono Cavagna e Lopes

Leggi su sportface

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nadire Soniasono i vincitori della settima edizione delladi. Dopo un anno di stop, l’evento è tornato a disputarsi ed ha visto ai nastri di partenza circa 1.700 persone. 1h06’30” il tempo di, che ha dominato la gara, portandosi al comando fin dai km iniziali e tagliando il traguardo per primo. “Era la mia prima volta a. Ho scoperto una gara molto bella e veloce” ha dichiarato. Secondo Stefano Ghenda in 1h08’08”, mentre sul gradino più basso del podio Paolo Zanatta, distante 45?. Gara condotta senza patemi anche da, capace di fermare il crono in 1h21’19”. “Non volevo neppure gareggiare, mi sono iscritta solo all’ultimo momento” ha rivelato la 47enne. Secondo tempo per ...