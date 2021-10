Roma, in trenta assaltano e devastano il pronto soccorso dell’Umberto I: “Volevano liberare un manifestante ferito e in stato di fermo” (Di domenica 10 ottobre 2021) Una trentina di manifestanti no green pass hanno assaltato il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Roma nel tentativo di liberare uno dei manifestanti uno dei manifestanti della protesta no green pass capitolina che era rimasto ferito negli scontri e che, proprio in seguito alle tensioni di ieri, si trovava in stato di fermo. Un’irruzione violenta, quella del gruppo, condotta dopo aver sfondato il portone d’ingresso, devastando i locali e aggredendo anche il personale sanitario. “L’assalto è scattato perché uno dei fermati, un uomo proveniente dalla Sicilia, era stato ricoverato in ospedale. Probabilmente nel tentativo di liberarlo. È stata forzata la porta d’ingresso, sono state divelte barelle e gli operatori si sono barricato dentro. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Una trentina di manifestanti no green pass hanno assaltato ildell’ospedale Umberto I dinel tentativo diuno dei manifestanti uno dei manifestanti della protesta no green pass capitolina che era rimastonegli scontri e che, proprio in seguito alle tensioni di ieri, si trovava indi. Un’irruzione violenta, quella del gruppo, condotta dopo aver sfondato il portone d’ingresso, devastando i locali e aggredendo anche il personale sanitario. “L’assalto è scattato perché uno dei fermati, un uomo proveniente dalla Sicilia, eraricoverato in ospedale. Probabilmente nel tentativo di liberarlo. È stata forzata la porta d’ingresso, sono state divelte barelle e gli operatori si sono barricato dentro. I ...

HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - infoitinterno : Roma, manifestante ricoverato: in trenta assaltano al pronto soccorso dell’Umberto I - Italia_Notizie : Roma, manifestante ricoverato: in trenta assaltano al pronto soccorso dell’Umberto I. Infermiera colpita da bottigl… - papel61 : RT @Herbert403: Ultim'ora: 'Roma, manifestante in stato di fermo all'ospedale, in trenta assaltano pronto soccorso'. E niente, questi sono… - Herbert403 : Roma, manifestante ricoverato: in trenta assaltano al pronto soccorso dell’Umberto I. Infermiera colpita da bottigl… -