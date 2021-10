Manuel Bortuzzo, il padre parla dei problemi di salute avuti al GF Vip: “Un’infezione” (Di domenica 10 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha avuto Un’infezione al GF Vip 6 Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 6 sa perfettamente che qualche giorno fa Manuel Bortuzzo ha avuto alcuni problemi di salute. La febbre gli era salita intorno a 38,5 e il 22enne aveva anche pensato di lasciare il reality show di Canale 5. Per sua L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 10 ottobre 2021)ha avutoal GF Vip 6 Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 6 sa perfettamente che qualche giorno faha avuto alcunidi. La febbre gli era salita intorno a 38,5 e il 22enne aveva anche pensato di lasciare il reality show di Canale 5. Per sua L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

CHENBAE45959461 : RT @Winni1001: Non credevo che il Bortuzzo fosse così arrivista. Lulù è una ragazza malata e con delicatezza dovrebbe dirle che vuole chiud… - Winni1001 : Non credevo che il Bortuzzo fosse così arrivista. Lulù è una ragazza malata e con delicatezza dovrebbe dirle che vu… - infoitcultura : GF Vip, frase razzista di Manuel Bortuzzo: la reazione di Lulù - forawhile____ : Manuel Bortuzzo ti aspetto al prossimo ?? #gfvip - nnastyxmir : Il modo in cui avete sintetizzato 'Manuel Bortuzzo' in 'merluzzo' credo di amarvi profondamente #GFvip -