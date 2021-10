L’ internazionale nera di QAnon all’offensiva per colpire l’Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 ottobre 2021) Avviene con maggiore forza da questa estate. Mentre declina o meglio si nasconde negli Stati Uniti a seguito dei centinaia di arresti seguiti all’assalto a Capitol Hill il giorno dell’inizio della Presidenza Biden e della fine di quella di Trump, il 6 gennaio 2021 (tra essi il famoso sciamano vestito con copricapo di bisonte) in Italia prende piede il movimento. Una specie di onda lunga del movimento americano arrivato in Europa. Secondo l’Associated press sono ben 85 paesi in cui fanno proseliti i seguaci delle teorie cospirazioniste del Gran Reset in Gran Bretagna, in Francia ma soprattutto in Germania e in Italia.e’ la terza al modo. In Germania e Italia ha trovato nuova linfa nelle sempre verdi radici dell’ estrema destra. In Italia come dimostra la lettera che sarebbe stata inviata ai manifestanti di ieri a Roma da monsignor Carlo ...