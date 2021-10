GFVip | E’ esploso l’amore? Un bacio ed una notte bollente per due gieffini

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nuovo amore e nuovi baci in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Questaè stata davvero speciale per dueAlun nuovotra due VIP. Durante il party di compleanno della brillante Manila Nazzaro, è successo davvero di tutto. I vipponi si sono divertiti ballando e scherzando fino a tarda. E’ successo qualcosa di inaspettato durante la, Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono avvicinati sempre di più. Tra i due è scattato un, ed hanno trascorso lainsieme nel letto, abbracciati. Il giovane Nicola Pisu dopo averci provato spudoratamente più volte con la brillante Soleil, ammette di essere attratto anche da Miriana Trevisan, e mentre i vipponi si recano nelle proprie stanze, in Nicola e Miriana ...