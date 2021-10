Forza Nuova, dal Pd a Conte: «Va sciolta subito», FdI: «La decisione spetta alla magistratura» (Di domenica 10 ottobre 2021) Sale la richiesta di scioglimento di Forza Nuova, i cui leader sono stati arrestati con l'accusa di avere guidato i violenti durante le manifestazioni anti Green pass a Roma. «Non... Leggi su ilmattino (Di domenica 10 ottobre 2021) Sale la richiesta di scioglimento di, i cui leader sono stati arrestati con l'accusa di avere guidato i violenti durante le manifestazioni anti Green pass a Roma. «Non...

Advertising

fanpage : #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giul… - Giorgiolaporta : Ora diranno che #piazzadelpopolo fosse piena di estremisti di Forza Nuova, complottisti, negazionisti e saluti roma… - borghi_claudio : Care famiglie che legittimamente stavate manifestando contro il #greenpass La prossima volta che vedete qualcuno d… - biabon : RT @rostokkio: Quelli di Forza Nuova saranno felici di sapere che per entrare in galera non serve il green pass. - ineedlouis : RT @fabiochiusi: “non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto” In effe… -