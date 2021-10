Fare di necessità virtù e icona

Leggi su gqitalia

(Di domenica 10 ottobre 2021) Quando si parla di lusso in generale, e di orologeria in particolare, «» è sicuramente uno dei termini più abusati. Eppure esistono alcuni casi – pochi per la verità – in cui a utilizzarlo non si rischia di cadere nel cliché: il Reverso di Jaeger-LeCoultre è uno di essi. Questo modello nasce infatti ben 90 anni fa per rispondere in modo ingegnoso a un’esigenza concreta: quella manifestata dai coloni dell’esercito britannico in India alla ricerca di un modo per non rompere il vetro dei loro orologi durante le partite di polo. La soluzione, semplice quanto efficace, venne brevettata il 4 marzo 1931 e ha la forma di un orologio dalla cassa rettangolare basculante, capace dunque di ruotare su sé stessa, girando all’interno il lato fragile del quadrante e rendendo visibile il fondello in metallo. Per anni, dunque, la parte posteriore dell’orologio è diventata una nuova ...