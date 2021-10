F1 Gp di Turchia | streaming gratis | dove vedere la gara in diretta

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto pronto per il 16esimo turno della F1 di scena in. Andiamo aseguire lained in. Torna in pista la F1 con il Gran Premio di. Le venti auto più veloci al mondo scenderanno in pista ad Istanbul, con Lewis Hamilton che ha conquistato la L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Turchia streaming

Gran Premio dellaF1 2021: Gli orari della gara di oggi per vederla ino in TV, sia in diretta che ...Grande attesa sul circuito di Istanbul per la gara del Gran Premio didi Formula 1 2021 . Dopo la pole position di Valtteri Bottas davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, è tempo di riaccendere i motori. Di seguito ecco il programma della domenica su Sky ...Piove a Istanbul e tutte le strategie studiate per oggi dai dieci team presenti in Turchia verranno stravolte. Con Lewis Hamilton 11esimo per la penalità dovuta alla sostituzione della parte termica ...Benvenuti nella nostra diretta della sedicesima gara della stagione di F1 a Istanbul, per il Gp di Turchia. Buon Pomeriggio e benvenuti alla diretta del Gp di Turchia 2021, sedicesima gara della stagi ...