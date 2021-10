De Bruyne prova a spiegare così il ko con l’Italia | “Non abbiamo 22 top players come loro”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne prova

alfredopedulla.com

Non va male, usa il corpo e i piedi, difende la palla ele conclusioni. Mai una gioia, però, anche una traversa. DE6 Entra si nota la differenza. Innesca de Ketelaere per il gol. DE ...Di Lorenzo 6,5tatticamente interessante per il terzino che era arrivato all'Europeo da riserva di Florenzi e che è ormai il titolare del ruolo. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al ...Una rete importante che dà fiducia agli azzurri e che scuote il Belgio. Nel finale il Belgio prova il tutto per tutto con l'entrata di De Bruyne e De Katelaere con quest'ultimo che sigla la rete del 2 ...Per quel che conta il terzo posto nella Nations League, l’Italia se lo è preso, battendo il Belgio primo in classifica nel ranking Fifa. Probabilmente ...