Dayane Mello vittima di Scherzi a Parte: 'È rimasta pietrificata' (Di domenica 10 ottobre 2021) è tra le vittime della puntata di andata in onda questa sera. Boom di tweet per la modella brasiliana che al momento si trova in Brasile ed è finita al centro di uno scandalo di molestie sessuali ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021) è tra le vittime della puntata di andata in onda questa sera. Boom di tweet per la modella brasiliana che al momento si trova in Brasile ed è finita al centro di uno scandalo di molestie sessuali ...

MediasetPlay : La vittima del nostro scherzo in diretta questa sera sarà... Dayane Mello ?? #Scherziaparte - redazioneiene : “Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire: non mi va più”. @Elodiedipa #LeIene - redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - MediasetPlay : Dayane Mello... sei su #Scherziaparte - Camill66185571 : RT @vendicativa69: “ che immerde “ Dayane Mello io ti amo ?? -