Classifica Atp Race, Jannik Sinner a caccia di Ruud e Hurkacz. Terzo turno a Indian Wells, tutte le proiezioni (Di domenica 10 ottobre 2021) Jannik Sinner continua a inseguire la qualificazione alle ATP Finals. Il tennista italiano occupa il decimo posto nella Race che mette in palio otto posti per gli atti conclusivi della stagione a Torino. L’altoatesino ha sconfitto l’australiano John Millmann al secondo turno nel Masters 1000 di Indian Wells e ora attende al Terzo turno il vincente di Isner-Nishioka, in vista una possibile sfida con Matteo Berrettini agli ottavi di finale. Il 20enne ha all’attivo 2550 punti ed è all’inseguimento del polacco Hubert Hurkacz (2820) e del norvegese Casper Ruud (2970), entrambi già al Terzo turno sul cemento statunitense, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime è alle sue spalle(2330, deve ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)continua a inseguire la qualificazione alle ATP Finals. Il tennista italiano occupa il decimo posto nellache mette in palio otto posti per gli atti conclusivi della stagione a Torino. L’altoatesino ha sconfitto l’australiano John Millmann al secondonel Masters 1000 die ora attende alil vincente di Isner-Nishioka, in vista una possibile sfida con Matteo Berrettini agli ottavi di finale. Il 20enne ha all’attivo 2550 punti ed è all’inseguimento del polacco Hubert(2820) e del norvegese Casper(2970), entrambi già alsul cemento statunitense, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime è alle sue spalle(2330, deve ...

Advertising

zazoomblog : Classifica Matteo Berrettini ranking ATP col terzo turno a Indian Wells. Per superare Rublev… - #Classifica… - zazoomblog : Classifica Matteo Berrettini ranking ATP col terzo turno a Indian Wells. Per superare Rublev… - #Classifica #Matteo… - planetwin365ita : ??Finalmente torna il Grande Tennis: ad #IndianWells gli #Azzurri si battono per scalare la classifica #ATP ancora u… - Milan1899Djoko : @uc2c7cdc ma infatti! domina da 2 anni! poi è giusto che ceda il posto quando magari anche dall'anno prossimo non v… - Milan1899Djoko : Se medvedev vince gli IW supererà Nole! Assurdo! La classifica atp è assurda! Nole 3 slam e una finale e jna finale… -