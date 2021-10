Bastoni: «Bonucci e Chiellini mi insegnano tanto. Sulle critiche post Spagna…» (Di domenica 10 ottobre 2021) Alessandro Bastoni ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in Nations League contro il Belgio. Le sue parole Alessandro Bastoni ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in Nations League contro il Belgio. Le sue parole. «Ci tenevamo tanto, sono tutte partite importanti, ed è bello giocarle. Ci teniamo tutti e siamo contenti di aver vinto. Ho vissuto un Europeo alle spalle di Chiellini e Bonucci che sono due mostri nel ruolo e mi hanno insegnato e mi stanno insegnando tanto. Io fortunatamente non ho mai avuto problemi con le critiche, ne parlo con il Mister e con chi mi aiuta a migliorare. Ho 22 anni, voglio migliorare tanto e sono disposto a farlo. Ci sta sbagliare una partita, la Spagna è una grande squadra, quindi va bene ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Alessandroha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in Nations League contro il Belgio. Le sue parole Alessandroha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in Nations League contro il Belgio. Le sue parole. «Ci tenevamo, sono tutte partite importanti, ed è bello giocarle. Ci teniamo tutti e siamo contenti di aver vinto. Ho vissuto un Europeo alle spalle diche sono due mostri nel ruolo e mi hanno insegnato e mi stanno insegnando. Io fortunatamente non ho mai avuto problemi con le, ne parlo con il Mister e con chi mi aiuta a migliorare. Ho 22 anni, voglio miglioraree sono diso a farlo. Ci sta sbagliare una partita, la Spagna è una grande squadra, quindi va bene ...

