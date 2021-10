Ballando con le Stelle, che succede tra Andrea Iannone e la ballerina Lucrezia Lando? (Di domenica 10 ottobre 2021) Per questa edizione di BalLando Con le Stelle, Milly Carlucci sembra volersi superare. Cast stellare, Pippo Baudo annunciato come primo ballerino per una notte. E a “condire” quello che parrebbe un piatto ricco, questa stagione il gossip arriva prima dell’inizio. Andrea Iannone è stato paparazzato insieme alla “sua” ballerina, Lucrezia Lando, dal settimanale Gente. Le foto mostrano che tra i due c’è un certo feeling. Lui, ex di Belen, è single. E pare anche la ballerina. Vero è che se alcune coppie sono nate davvero a BalLando, per altre si è trattato solo di un buon lavoro dei paparazzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Per questa edizione diCon le, Milly Carlucci sembra volersi superare. Cast stellare, Pippo Baudo annunciato come primo ballerino per una notte. E a “condire” quello che parrebbe un piatto ricco, questa stagione il gossip arriva prima dell’inizio.è stato paparazzato insieme alla “sua”, dal settimanale Gente. Le foto mostrano che tra i due c’è un certo feeling. Lui, ex di Belen, è single. E pare anche la. Vero è che se alcune coppie sono nate davvero a, per altre si è trattato solo di un buon lavoro dei paparazzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

