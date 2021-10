Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2021 ore 11:30 (Di sabato 9 ottobre 2021) Viabilità DEL 9 OTTOBRE 2021 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN ROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’INCIDENTE OCCORSO SULLA VIA APPIA CHE PROVOCA CODE TRA FRATTOCCHIE E LO SVINCOLO PER CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI, PRESTARE ATTENZIONE. PASSIAMO ALLA Viabilità DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA SALARIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SEGNALIAMO INOLTRE CODE SULL’AUTOSTRADA A24 TRA MANDELA ED ÀRSOLI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; SI RALLENTA PER LAVORI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021)DEL 9 OTTOBREORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN ROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’INCIDENTE OCCORSO SULLA VIA APPIA CHE PROVOCA CODE TRA FRATTOCCHIE E LO SVINCOLO PER CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI, PRESTARE ATTENZIONE. PASSIAMO ALLADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA SALARIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SEGNALIAMO INOLTRE CODE SULL’AUTOSTRADA A24 TRA MANDELA ED ÀRSOLI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; SI RALLENTA PER LAVORI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA ...

Advertising

NCicuta : RT @boni_castellane: Sala ha letteralmente distrutto la viabilità di Milano. La frase che si sente di più è: 'Siamo diventati come Roma'. H… - luddynski : RT @boni_castellane: Sala ha letteralmente distrutto la viabilità di Milano. La frase che si sente di più è: 'Siamo diventati come Roma'. H… - ivic49824555 : RT @boni_castellane: Sala ha letteralmente distrutto la viabilità di Milano. La frase che si sente di più è: 'Siamo diventati come Roma'. H… - SorryNs : RT @boni_castellane: Sala ha letteralmente distrutto la viabilità di Milano. La frase che si sente di più è: 'Siamo diventati come Roma'. H… - boni_castellane : Sala ha letteralmente distrutto la viabilità di Milano. La frase che si sente di più è: 'Siamo diventati come Roma'… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, albero crolla su un'auto in transito al Pigneto: è il terzo caso in pochi giorni ... hanno provveduto alla rimozione della pianta; il celere intervento ha evitato inoltre grosse ripercussioni sulla viabilità. Solo tre giorni fa un ramo è caduto su due macchine in viale Tupini, all'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 10 - 2021 ore 10:30 ... TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL'ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2021 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... hanno provveduto alla rimozione della pianta; il celere intervento ha evitato inoltre grosse ripercussioni sulla. Solo tre giorni fa un ramo è caduto su due macchine in viale Tupini, all'...... TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL'ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA ...