Stadi, il limite del 75% si applica al singolo settore, niente più sardine in curva pena la chiusura dell’impianto (Di sabato 9 ottobre 2021) Dall’11 ottobre gli Stadi potranno riaprire al 75% della capienza, un passo avanti verso l’apertura totale, ma con alcune restrizioni rispetto a musei, cinema e teatri. Negli Stadi, infatti, non potranno esserci settori zeppi di pubblico, come spesso accade in curva, pena la chiusura degli impianti da 1 a 10 giorni. Lo scrive Italia Oggi. “Il decreto legge «capienze», approvato giovedì sera dal consiglio dei ministri e avviato verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da questo punta di vista parla chiaro: «le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza di pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi». Il tetto massimo di spettatori, quindi, non solo dovrà essere rispettato nel singolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Dall’11 ottobre glipotranno riaprire al 75% della capienza, un passo avanti verso l’apertura totale, ma con alcune restrizioni rispetto a musei, cinema e teatri. Negli, infatti, non potranno esserci settori zeppi di pubblico, come spesso accade inladegli impianti da 1 a 10 giorni. Lo scrive Italia Oggi. “Il decreto legge «capienze», approvato giovedì sera dal consiglio dei ministri e avviato verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da questo punta di vista parla chiaro: «le percentuali massime di capienza sino a ciascuno dei settori dedicati alla presenza di pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi». Il tetto massimo di spettatori, quindi, non solo dovrà essere rispettato nel...

