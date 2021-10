Spinazzola potrebbe tornare presto in campo, scopriamo quando (Di sabato 9 ottobre 2021) Leonardo Spinazzola, dopo il periodo di fermo per via di un infortunio, potrebbe tornare presto in campo. Il calciatore ce la sta mettendo tutta e si sta riprendendo velocemente. Claudio Villa/Getty ImagesEra il quarto di finale di Euro 2020, tra Italia e Belgio, quando Leonardo Spinazzola mise male il piede mentre cercava di rincorrere Thorgan Hazard procurandosi un infortunio. L’esterno della Nazionale lasciò l’Allianz Arena al 79?, piangendo per il dispiacere, e il suo posto venne dato a Emerson Palmieri. L’Europeo di Spinazzola finì prima del dovuto con una lesione al tendine d’Achille sinistro per la quale è stato operato dopo essere tornato a Roma. Ora il calciatore si sta preparando per il suo rientro che, visto il veloce ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 ottobre 2021) Leonardo, dopo il periodo di fermo per via di un infortunio,in. Il calciatore ce la sta mettendo tutta e si sta riprendendo velocemente. Claudio Villa/Getty ImagesEra il quarto di finale di Euro 2020, tra Italia e Belgio,Leonardomise male il piede mentre cercava di rincorrere Thorgan Hazard procurandosi un infortunio. L’esterno della Nazionale lasciò l’Allianz Arena al 79?, piangendo per il dispiacere, e il suo posto venne dato a Emerson Palmieri. L’Europeo difinì prima del dovuto con una lesione al tendine d’Achille sinistro per la quale è stato operato dopo essere tornato a Roma. Ora il calciatore si sta preparando per il suo rientro che, visto il veloce ...

