Advertising

CatelliRossella : Naufragio sul Congo, 100 tra morti e dispersi - Mondo - ANSA - bbeghella : RT @MediasetTgcom24: Naufragio sul fiume Congo: almeno 100 tra morti e dispersi #Congo - andreastoolbox : Naufragio sul fiume Congo, 100 tra morti e dispersi - Rai News - Loris74411866 : RT @RaiNews: Naufragio sul fiume #Congo, 100 tra morti e dispersi - RaiNews : Naufragio sul fiume #Congo, 100 tra morti e dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio sul

tvsvizzera.it

Un centinaio di persone sono morte o sono considerate disperse in seguito a undi un'imbarcazione di fortuna avvenuto nella notte tra lunedì e martedìfiume Congo, nella Repubblica democratica del Congo: è quanto si apprende oggi dalle autorità provinciali. Ieri ...Almeno 100 persone sono morte o vengono considerate disperse in seguito aldi un'imbarcazione di fortuna avvenuto nella notte tra lunedì e martedìfiume Congo, nella Repubblica democratica del Congo. Le autorità provinciali hanno fatto sapere che finora sono ...Un centinaio di persone sono morte o sono considerate disperse in seguito a un naufragio di un'imbarcazione di fortuna avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sul fiume Congo, nella Repubblica democ ...Almeno 100 persone sono morte o vengono considerate disperse in seguito al naufragio di un'imbarcazione di fortuna avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sul fiume Congo, nella Repubblica democrati ...