Michetti dopo le polemiche: «La Shoah? Il punto più basso della storia, serve unità contro l’antisemitismo» (Di sabato 9 ottobre 2021) Enrico Michetti prova a correggere il tiro. dopo le reazioni a un suo vecchio articolo in cui puntava il dito contro le decine di iniziative in memoria della Shoah, e sul fatto che, al contrario, «la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe», il candidato sindaco per Roma ha detto: «La Shoah è stata unica nella sua disumanità contro uomini e donne che non avevano nessuna colpa, il punto più basso della storia». E ha poi aggiunto: «Ci vuole la massima vigilanza e unità di tutti contro ogni forma di antisemitismo affinché quello che è accaduto non si ripeta mai più, nemmeno sotto altre vesti. Ricordare altre tragedie ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Enricoprova a correggere il tiro.le reazioni a un suo vecchio articolo in cui puntava il ditole decine di iniziative in memoria, e sul fatto che, al contrario, «la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe», il candidato sindaco per Roma ha detto: «Laè stata unica nella sua disumanitàuomini e donne che non avevano nessuna colpa, ilpiù». E ha poi aggiunto: «Ci vuole la massima vigilanza edi tuttiogni forma di antisemitismo affinché quello che è accaduto non si ripeta mai più, nemmeno sotto altre vesti. Ricordare altre tragedie ...

