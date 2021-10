"Mi laureo": ma è una bugia. Così il 29enne si è suicidato (Di sabato 9 ottobre 2021) Un ragazzo di 29 anni si è tolto la vita a Bologna dopo aver raccontato ai genitori di esami in realtà mai superati. Pare ne avesse sostenuti solo uno o due Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Un ragazzo di 29 anni si è tolto la vita a Bologna dopo aver raccontato ai genitori di esami in realtà mai superati. Pare ne avesse sostenuti solo uno o due

Advertising

m4rkrenton : io: mamma ho il voto della tesi mi laureo col massimo dei voti!!! mia mamma: *manda messaggio con emoji che battono… - alis_dayo : Ho appena realizzato che tra una settimana mi laureo - Angela_akz : Raga tra una settimana mi laureo ??? Con la mia tesi su Sanremo venti ventuno ????? - LostIsland143 : A Marzo mi laureo in psicologia criminologica e ieri sono andata per la prima volta da una psicologa. È strano star… - spleeneideale : Rega non capisco un cazzo, sono sconnesso dal mondo, tra una settimana mi laureo -