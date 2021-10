Masters1000 Indian Wells, quando giocano Sinner e Berrettini. Avversari e precedenti (Di sabato 9 ottobre 2021) C’è ancora da attendere per il debutto tanto di Matteo Berrettini quanto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. I due avrebbero dovuto giocare insieme il doppio ieri, ma un problema al collo del romano ha consigliato a quest’ultimo di evitare rischi e, per conseguenza, è arrivata la cancellazione dal tabellone relativo. Per entrambi, dunque, il penultimo 1000 dell’anno inizierà domani: da teste di serie, infatti, sono stati esentati dal primo turno e, in più, l’organizzazione ha deciso di far giocare prima la parte alta del tabellone (di scena oggi, con il debutto del numero 1 del seeding e 2 del mondo, il russo Daniil Medvedev) e poi quella bassa, dove ci sono quasi tutti gli italiani tranne Salvatore Caruso. Berrettini, in particolare, sfiderà il cileno Alejandro Tabilo, bravo a passare ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) C’è ancora da attendere per il debutto tanto di Matteoquanto di Jannikal Masters 1000 di. I due avrebbero dovuto giocare insieme il doppio ieri, ma un problema al collo del romano ha consigliato a quest’ultimo di evitare rischi e, per conseguenza, è arrivata la cancellazione dal tabellone relativo. Per entrambi, dunque, il penultimo 1000 dell’anno inizierà domani: da teste di serie, infatti, sono stati esentati dal primo turno e, in più, l’organizzazione ha deciso di far giocare prima la parte alta del tabellone (di scena oggi, con il debutto del numero 1 del seeding e 2 del mondo, il russo Daniil Medvedev) e poi quella bassa, dove ci sono quasi tutti gli italiani tranne Salvatore Caruso., in particolare, sfiderà il cileno Alejandro Tabilo, bravo a passare ...

