Marrucco sugli insulti a Koulibaly | ”Pretendo una giustizia più severa”

Leggi su retecalcio

(Di sabato 9 ottobre 2021): “Se Ghoulam non si fosse infortunato nel 2018 il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto. Mertens? Rientro fondamentale” Fulvio, agente, a Radio Punto Nuovo, ha rislasciato alcune dichiarazioni in riferimento al problema razzismo che ha nuovamente investitodifensore del Napoli.“I possibili due anni di reclusione per l’autore degli? Chi si accontenta gode. E non mi sembra che gli improperi a Kalidou venissero da una sola persona, è riduttivo colpevolizzare un solo individuo -affermaunapiùper casi del genere, bisogna considerare che i colpevoli di questi ...