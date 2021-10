Il Mezzogiorno in coda per laureati e diplomati ma calano gli abbandoni

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il divario si è stabilizzato ma non è affatto una bella notizia. Perché il gap in questione, monitorato dall'Istat, si riferisce all'istruzione e certifica che nel 2020...

Advertising

italianestero : - TravelMemorie12 : @annabonz8 Prova domattina intorno a mezzogiorno. (l'Asda non ha problemi nella mia zona) Ieri c'era gente in coda… - lmisculin : A Milano affluenza bassina registrata a mezzogiorno: 11,46%. Cinque anni fa alla stessa ora era stata del 15,5% (ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mezzogiorno coda

Il Mattino

...passato inosservato Avete presente quello che accade in studio ogni giorno a ' È sempre'... mi imitano quando faccio il gesto di aprire la finestra, ballano? li vedo con ladell'occhio, ...Anche i 5 Stelle sono il risultato delladi guerra fredda. Manfredi lo avrebbe scelto anche Draghi tranquillamente. Questo è il tempo dei cognoscenti , senza scandali, di élite più tecnocratiche ...Il divario si è stabilizzato ma non è affatto una bella notizia. Perché il gap in questione, monitorato dall'Istat, si riferisce all'istruzione e certifica che nel ...IL GOVERNO DEI MIGLIORI CON UN COLPO DI CODA TRADISCE IL SUD E INSERISCE NELLA NADEF L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA ...