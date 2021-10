Gucci | l' omicidio dei misteri

Leggi su panorama

(Di sabato 9 ottobre 2021) C'è grande attesa per il debutto al cinema del film sull'uccisione dell'erede della casa di moda fiorentina. E c'è anche il ritorno, in un'edizione rivista e aggiornata, del libro sul delitto firmato da due inviati di Panorama. Quattro colpi di calibro 7,65 sparati nell'androne di un bel palazzo, nel pieno centro di Milano. Era la mattina del 27 marzo 1995: in poche ore l'di Maurizio, erede di una tra le principali case della moda internazionale, attraversò le cronache di tutto il mondo. La storia legata a quegli spari, del resto, coinvolgeva protagonisti che sembravano usciti direttamente dalle pagine di un romanzo noir. Venticinque anni dopo, la vicenda conserva intatta la sua capacità di sconvolgere e appassionare. In novembre i cinema si preparano a fare il tutto esaurito per The House of, il film di Ridley ...