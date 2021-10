Gazzetta: lunedì parte la campagna abbonamenti della Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) La Roma ha deciso di avviare la campagna abbonamenti. Partirà lunedì, scrive la Gazzetta dello Sport. “I prezzi dovrebbero essere di livello medio, perché la società vuole andare incontro ai tifosi, per i primi 3 giorni ci sarà la prelazione per gli abbonati della stagione 2019-2020,l’ultima prima della pandemia di Covid, e poi partirà la vendita libera”. Con gli stadi al 75% della capienza, la Roma avrà tra i 46mila e i 48mila spettatori. “L’obiettivo è quello di arrivare almeno a 20mila tessere, la buona partenza in campionato e l’effetto Mourinho lo rendono realistico, anche perché la richiesta è tanta e tanti sono i Romanisti che non vedono l’ora di abbonarsi e tornare alla normalità”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Laha deciso di avviare la. Partirà, scrive ladello Sport. “I prezzi dovrebbero essere di livello medio, perché la società vuole andare incontro ai tifosi, per i primi 3 giorni ci sarà la prelazione per gli abbonatistagione 2019-2020,l’ultima primapandemia di Covid, e poi partirà la vendita libera”. Con gli stadi al 75%capienza, laavrà tra i 46mila e i 48mila spettatori. “L’obiettivo è quello di arrivare almeno a 20mila tessere, la buonanza in campionato e l’effetto Mourinho lo rendono realistico, anche perché la richiesta è tanta e tanti sono inisti che non vedono l’ora di abbonarsi e tornare alla normalità”. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta lunedì Roma, da lunedì la campagna abbonamenti: speranza nell'effetto Mourinho La Roma da lunedì aprirà la campagna abbonamenti e spera di arrivare a 20mila tessere grazie a Mourinho Come riporta la Gazzetta dello Sport, da lunedì la Roma avvierà la campagna abbonamenti. L'obiettivo dei giallorossi è quello di arrivare a 20mila tessere sottoscritte. Con il passaggio dello stadio al 75% i ...

Serie A, ottava giornata: ecco dove vedere le gare in tv e streaming su Sky e Dazn. IL CALENDARIO COMPLETO ...30 (DAZN/SKY) EMPOLI - ATALANTA ore 15 (DAZN) GENOA - SASSUOLO ore 15 (DAZN) UDINESE - BOLOGNA ore 15 (DAZN) NAPOLI - TORINO ore 18 (DAZN) JUVENTUS - ROMA ore 20.45 (DAZN) Lunedì 18 ottobre VENEZIA - ...

