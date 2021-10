DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: FP3 e qualifiche, griglia di partenza in tempo reale (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Istanbul Park sarà teatro oggi di una sfida apertissima per la pole position e per le prime due file della griglia, anche considerando l’imprevedibilità delle condizioni meteo. Non va esclusa infatti l’ipotesi di una sessione bagnata, che rimescolerebbe almeno parzialmente i valori in campo emersi nelle libere del venerdì (sull’asciutto), proiettando in lotta per le posizioni di vertice ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione– Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e dellevalevoli per il Gran Premio di, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Istanbul Park sarà teatro oggi di una sfida apertissima per la pole position e per le prime due file della, anche considerando l’imprevedibilità delle condizioni meteo. Non va esclusa infatti l’ipotesi di una sessione bagnata, che rimescolerebbe almeno parzialmente i valori in campo emersi nelle libere del venerdì (sull’asciutto), proiettando in lotta per le posizioni di vertice ...

Advertising

TMW_radio : #Primepagine?? ??Pallone d’oro, valanga azzurra ??Daspo a tifoso razzista ??Marotta a tutto tondo ??F1, la rossa vola i… - infoitsport : Formula 1, risultato prove libere Gp di Turchia 2021. Orari gara in diretta tv - digitalsat_it : #F1, #TurkishGP in diretta su @SkySport e in streaming @NOWTV_It (differita @TV8it ) - videomotorsIT : Formula 1, risultato prove libere Gp di Turchia 2021. Orari gara in diretta tv // - LucaErma : Mi sembra un'ottima #Ferrari (salvo poi finire al massimo quinta). #GpTurchia -