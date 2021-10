DIRETTA F1 | GP Turchia 2021 LIVE | al via le qualifiche | pioggia in arrivo a Istanbul!

Leggi su oasport

(Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Sta per arrivare la!! Le Alfa Romeo si lanciano adesso, mentre le Red Bull sono praticamente in fondo al gruppo e rischiano grosso! 14.01 Non c’è margine di errore per i piloti, chiamati a far segnare un buon tempo al primo tentativo per non rischiare di rimanere escluso dal Q2! 14.00 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista con gomme soft per anticipare lae garantirsi la qualificazione per il Q2! 13.58 È previsto uno scroscio digià alle ore 14.07 italiane!! Di conseguenza scenderanno tutti in pista già all’inizio del Q1 per far segnare un crono valido sull’asciutto prima del peggioramento delle condizioni. It might not stay dry for long though Radar says rain could be on the way just seven minutes into qualifying #TurkishGP #F1 ...