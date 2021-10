Dal Pino,infrastrutture fondamentali per colmare gap (Di sabato 9 ottobre 2021) "Le infrastrutture sono fondamentali per colmare gap italiano. In questo anno e mezzo c'è una condivisone interna ai club su cosa serve, ora dobbiamo passare a una fase di esecuzione e valorizzazione ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Lesonopergap italiano. In questo anno e mezzo c'è una condivisone interna ai club su cosa serve, ora dobbiamo passare a una fase di esecuzione e valorizzazione ...

