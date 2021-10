Cinque italiani nella lista per il Pallone d'oro. Non accadeva dal 2007

Leggi su agi

(Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - La vittoria degli Europei fa innalzare la quotazione degli azzurri per l'assegnazione deld'Oro. La giuria del prestigioso premio istituito da France Football ha candidato, infatti ben 5 calciatori della nazionale di Mancini: Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è quello che ha più possibilità di aggiudicarsi il trofeo perché, oltre al titolo continentale, si è aggiudicato la Champions League e la Supercoppa europea con la sua squadra di club.mai cosi' tantidal, gli ultimi erano stati Buffon e lo stesso Bonucci nel 2017, ma non avevamo così tanti giocatori dal, quando furono ben sette. Scorrendo i nomi non si scappa dai soliti noti Messi e Ronaldo, senza dimenticare altri campioni come ...