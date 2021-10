Chris Evans e Selena Gomez stanno insieme? Il rumor impazza sul web (Di sabato 9 ottobre 2021) Perché il web è convinto che Chris Evans e Selena Gomez, stiano insieme? Ecco cosa c'è dietro il rumor sulle due star di Hollywood. Sapete che ora è? L'ora del gossip, e questa volta sono Chris Evans e Selena Gomez al centro dell'attenzione. Le due note star di Hollywood potrebbero essere una coppia secondo i rumor più recenti. Ma vediamo perché i fan sembrano pensarlo. Galeootto fu Instagram, o almeno, è stato il popolare social a dare inizio alle voci. Come? A quanto pare, come riporta anche Elle Magazine, sarebbe giunta alla pubblica attenzione il fatto che la star di Avengers abbia premuto il tasto segui (non si sa bene quando) e sia tra i follower della star di Only Murders In The Building … Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) Perché il web è convinto che, stiano? Ecco cosa c'è dietro ilsulle due star di Hollywood. Sapete che ora è? L'ora del gossip, e questa volta sonoal centro dell'attenzione. Le due note star di Hollywood potrebbero essere una coppia secondo ipiù recenti. Ma vediamo perché i fan sembrano pensarlo. Galeootto fu Instagram, o almeno, è stato il popolare social a dare inizio alle voci. Come? A quanto pare, come riporta anche Elle Magazine, sarebbe giunta alla pubblica attenzione il fatto che la star di Avengers abbia premuto il tasto segui (non si sa bene quando) e sia tra i follower della star di Only Murders In The Building …

