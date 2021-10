A Canicattì il disastro di Conte e Di Maio Ventenne spacciatore beccato in flagrante Scoperta sconvolgente | sapete che

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il reddito di cittadinanza continua a essere fonte di imbarazzo per Luigi Die Giuseppe, che rispettivamente da ministro del Welfare e premier furono i grandi fautori dell'assegno di mantenimento a chi è senza lavoro. A(Agrigento), unoè stato sorpreso nel cuore della notte nel quartiere storico di Borgalino mentre consegnava le dosi di droga, nello specifico di cocaina, direttamente a domicilio dai suoi clienti. Il 20enne incensurato è stato immediatamente identificato e per lui sono scattate le manette, dopo essere stato fermato per un controllo da una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile intorno alle 3.30 di notte. Il ragazzo era a bordo di uno scooter e viaggiava a velocità sostenuta. Leggerezza fatale, visto che con sé aveva ben 30 dosi di stupefacenti da consegnare, oltre a un ...