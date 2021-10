X Factor | Erio canta Amore vero

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Immagini concesse da Sky Xè in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand Sito ufficiale: x.sky.it

Advertising

TizziRadrizzani : RT @BorisSollazzo: Nava ti amo, Erio ti stimo. Manuel fa una squadra della madonna, Mika ha la lucidità nel farla di Insigne contro la Spag… - BorisSollazzo : Nava ti amo, Erio ti stimo. Manuel fa una squadra della madonna, Mika ha la lucidità nel farla di Insigne contro la… - Profilo3Marco : RT @Corriere: X Factor 2021, Erio tocca il cuore di Agnelli (che si commuove): «Sei unico». Il meglio... - infoitcultura : X Factor 2021, Erio tocca il cuore di Manuel Agnelli (che si commuove): «Sei unico» - Corriere : X Factor 2021, Erio tocca il cuore di Agnelli (che si commuove): «Sei unico». Il meglio... -

Ultime Notizie dalla rete : Factor Erio

stupisce ancora una volta tutti sul palco di X- nella prima puntata dei Bootcamp, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand - dove ha portato un suo brano inedito dal titolo'...Sui social, invece, la quarta puntata di X2021 ha totalizzato 241.251 interazioni totali ... sono entrati in classifica anche Mika, Manuel,(fonti: Talkwalker , trends24.in ). La ...Ieri sera, nel consueto rollercoaster di emozioni all’ultimo switch, si è dato il via alla fase dei Bootcamp di X Factor 2021 con le ...L’avventura di X Factor 2021 procede spedita, e dopo le Audizioni è toccato ai Bootcamp dare una prima grande cernita ai concorrenti della nuova edizione. Nella prima puntata d ...