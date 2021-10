Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE. IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN USCITA DALLA CAPITALE ABBIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ: LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE ...