Vent'anni da strage Linate, ENAC propone 8 ottobre Giornata "Per non dimenticare" (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono trascorsi Vent'anni dal tragico incidente di Linate dove, nella collisione tra un MD-87 della compagnia scandinava SAS e unCessna Citation privato, persero la vita 118 persone: il mondo aeroportuale le ha ricordate con un minuto di silenzio intutti gli scali nazionali. Una messa, il progetto ENAC di istituire una Giornata nazionale "Per non dimenticare" con la ferma volontà di non lasciare che "la polvere del tempo cada su eventi così gravi". Il Presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione organizzata dal Comitato 8 ottobre, insieme alla Fondazione, a Milano. "L'impegno dell'ENAC – afferma il Presidente Di Palma – è stato ed è il rafforzamento ...

