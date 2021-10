Tragedia in provincia di Latina: 17enne muore nella notte, choc e dolore tra i compagni di scuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non entrerà più a scuola Diego, non siederà più al suo banco circondato dagli amici di sempre, ancora increduli e addolorati per una perdita così improvvisa. Nessuno se lo aspettava, nessuno poteva immaginarselo, ma Diego, un giovane di appena 17 anni di Norma, è morto a causa di un arresto cardiaco nella notte tra il 6 il 7 ottobre. Una vita stroncata troppo presto, un futuro spezzato, un infarto che si è portato con sé i sogni di un ragazzo come tanti. Latina, lutto nel liceo: morto il 17enne Diego E’ ancora sotto choc la comunità di Norma, comune in provincia di Latina, dove Diego viveva. Così come restano ancora increduli e sgomenti i professori, gli studenti e la preside del Liceo Alessandro Manzoni di Latina, dove il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non entrerà più aDiego, non siederà più al suo banco circondato dagli amici di sempre, ancora increduli e addolorati per una perdita così improvvisa. Nessuno se lo aspettava, nessuno poteva immaginarselo, ma Diego, un giovane di appena 17 anni di Norma, è morto a causa di un arresto cardiacotra il 6 il 7 ottobre. Una vita stroncata troppo presto, un futuro spezzato, un infarto che si è portato con sé i sogni di un ragazzo come tanti., lutto nel liceo: morto ilDiego E’ ancora sottola comunità di Norma, comune indi, dove Diego viveva. Così come restano ancora increduli e sgomenti i professori, gli studenti e la preside del Liceo Alessandro Manzoni di, dove il ...

