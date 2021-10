Sorpresa Napoli, domani amichevole a Castel Volturno: scelto l'avversario (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto come ospite a Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Parlato ha svelato che nella giornata di domani andrà in scena un'amichevole tra il Napoli e la Primavera azzurra allenata da mister Frustalupi. Demme infortunio Napoli Questo, principalmente, per dare minutaggio a chi non è partito con la rispettiva Nazionale (sono ben 12 i calciatori azzurri impegnati in tal senso). L'amichevole "in famiglia", ovviamente, andrà in scena al Training Center di Castel Volturno. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto come ospite a Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss. Parlato ha svelato che nella giornata diandrà in scena un'tra ile la Primavera azzurra allenata da mister Frustalupi. Demme infortunioQuesto, principalmente, per dare minutaggio a chi non è partito con la rispettiva Nazionale (sono ben 12 i calciatori azzurri impegnati in tal senso). L'"in famiglia", ovviamente, andrà in scena al Training Center di

