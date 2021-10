Serata tragica in pizzeria. Pugni e rissa, Luigi muore a 28 anni dopo la corsa in ospedale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marsala, la lite finisce in tragedia. Tutto ha avuto inizio nei pressi di una pizzeria situata nel centro storico della cittadina siciliana. Al vaglio degli inquirenti la dinamica sulla drammatica vicenda che ha strappato via per sempre la vita a Luigi Loria, 28 anni, ferito a morte da una coltellata. Una rissa nei pressi del Carpe Diem, la pizzeria del centro storico di Marsala, per cause che restano ancora ignote agli inquirenti. Un’intera comunità sotto choc in seguito alla morte di Luigi Loria, 28 anni, che da quella lite non esce vivo. Una coltellata e per Luigi nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi la vittima versava giò in condizioni molto gravi. Non si trovano parole per commentare la drammatica vicenda che ha strappato via per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marsala, la lite finisce in tragedia. Tutto ha avuto inizio nei pressi di unasituata nel centro storico della cittadina siciliana. Al vaglio degli inquirenti la dinamica sulla drammatica vicenda che ha strappato via per sempre la vita aLoria, 28, ferito a morte da una coltellata. Unanei pressi del Carpe Diem, ladel centro storico di Marsala, per cause che restano ancora ignote agli inquirenti. Un’intera comunità sotto choc in seguito alla morte diLoria, 28, che da quella lite non esce vivo. Una coltellata e pernulla da fare. All’arrivo dei soccorsi la vittima versava giò in condizioni molto gravi. Non si trovano parole per commentare la drammatica vicenda che ha strappato via per ...

