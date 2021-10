**Mattarella: ‘gemellaggio spirituale Ue-Africa per umanesimo condiviso’** (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Nel ventennale della scomparsa di un grande Padre dell’Africa, Léopold Sédar Senghor, risuona l’attualità della sua evocazione profetica di un gemellaggio spirituale dei due continenti. Africa ed Europa, con le loro rispettive esperienze, storicamente uniche, di integrazione continentale, sono chiamate a farsi promotrici di un rinnovato multilateralismo, forti di un condiviso umanesimo’, con al centro dell’azione politica, a livello nazionale e internazionale, l’uomo e la sua aspirazione a vivere con dignità in società più eque, più inclusive, più sostenibili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo a Roma la Conferenza ministeriale Italia-Africa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Nel ventennale della scomparsa di un grande Padre dell’, Léopold Sédar Senghor, risuona l’attualità della sua evocazione profetica di un gemellaggiodei due continenti.ed Europa, con le loro rispettive esperienze, storicamente uniche, di integrazione continentale, sono chiamate a farsi promotrici di un rinnovato multilateralismo, forti di un condiviso’, con al centro dell’azione politica, a livello nazionale e internazionale, l’uomo e la sua aspirazione a vivere con dignità in società più eque, più inclusive, più sostenibili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo a Roma la Conferenza ministeriale Italia-. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

