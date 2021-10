La lotta per l’acqua e la via per la saggezza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si è concluso On the Rocks, il contest di filmati a tema geologico ideato e organizzato dalla Società Geologica Italiana e dalla Società Paleontologica Italiana. Selezionando i filmati, arrivati un po’ da tutto il mondo, riflettevo su quante cose ci fossero da raccontare sulla bolla che ci sta portando in giro per lo spazio – che, per inciso, è anche la cosa più vecchia che possiamo toccare con mano. La Terra (più o meno) come la conosciamo sferica e orbitante attorno al sole ha quattro miliardi e mezzo di anni. Fa sembrare la nostra vita un’inezia se ci paragoniamo a lei, ma a sua volta la sua esistenza è un’inezia rispetto all’età dell’universo dal big bang, circa 14 miliardi di anni. Non mi addentro neanche sul prima per non divagare. E torno ai pochi minuti che possono condensare la nostra storia recente, e come questa storia possa essere a sua volta condensata in pochi minuti di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si è concluso On the Rocks, il contest di filmati a tema geologico ideato e organizzato dalla Società Geologica Italiana e dalla Società Paleontologica Italiana. Selezionando i filmati, arrivati un po’ da tutto il mondo, riflettevo su quante cose ci fossero da raccontare sulla bolla che ci sta portando in giro per lo spazio – che, per inciso, è anche la cosa più vecchia che possiamo toccare con mano. La Terra (più o meno) come la conosciamo sferica e orbitante attorno al sole ha quattro miliardi e mezzo di anni. Fa sembrare la nostra vita un’inezia se ci paragoniamo a lei, ma a sua volta la sua esistenza è un’inezia rispetto all’età dell’universo dal big bang, circa 14 miliardi di anni. Non mi addentro neanche sul prima per non divagare. E torno ai pochi minuti che possono condensare la nostra storia recente, e come questa storia possa essere a sua volta condensata in pochi minuti di ...

Advertising

SusannaCeccardi : Lega di lotta o di governo? noi lottiamo per stare al governo e cambiare le cose #ugdp - nzingaretti : #NobelPeacePrize assegnato a Maria Ressa, cofondatrice di Rappler, sito web di notizie filippino, e a Dmitry Murato… - _Nico_Piro_ : #1ottobre #Afghanistan questa foto (della @AFP) è destinata a diventare un manifesto della lotta delle donne afghan… - HuffPostItalia : La lotta per l’acqua e la via per la saggezza - MichelaMannozzi : RT @100000_anni: Ringraziamo @CremaschiG e @potere_alpopolo per la solidarietà nella lotta con la precarietà della ricerca e nella ricerca!… -