In Regione sistemi digitali altamente sicuri (Di venerdì 8 ottobre 2021) La fragilità dei sistemi informatici e i modelli di sicurezza digitale sono i temi al centro di un convegno che si è svolto oggi a Palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, incentrato sulla cyber security.“Nella nostra Regione abbiamo sistemi di sicurezza elevatissimi, che ci consentono di arginare attacchi pressoché quotidiani” ha dichiarato l’assessore regionale ai Servizi informativi, Sebastiano Callari, che ha preso parte al confronto assieme alla presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, il docente dell’Università degli Studi di Udine, esperto di sicurezza informatica, Gian Luca Foresti, il coordinatore IP4FVG di Area Science Park, Sara Guttilla, il capo DIA Triveneto, Paolo Storoni, e il dirigente della Polizia Postale di Trieste, Manuela De Giorgi, con la moderazione del giornalista de Il Sole 24 Ore Luca De ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La fragilità deiinformatici e i modelli di sicurezza digitale sono i temi al centro di un convegno che si è svolto oggi a Palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, incentrato sulla cyber security.“Nella nostraabbiamodi sicurezza elevatissimi, che ci consentono di arginare attacchi pressoché quotidiani” ha dichiarato l’assessore regionale ai Servizi informativi, Sebastiano Callari, che ha preso parte al confronto assieme alla presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, il docente dell’Università degli Studi di Udine, esperto di sicurezza informatica, Gian Luca Foresti, il coordinatore IP4FVG di Area Science Park, Sara Guttilla, il capo DIA Triveneto, Paolo Storoni, e il dirigente della Polizia Postale di Trieste, Manuela De Giorgi, con la moderazione del giornalista de Il Sole 24 Ore Luca De ...

fattoquotidiano : Recovery, il flop della Sicilia: 31 progetti bocciati su 31 per i sistemi di irrigazione. Dalla Regione accuse a Pa… - udine20 : In Regione sistemi digitali altamente sicuri - - Ambrosetti_ : #ActTankSicilia Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della @Regione_Sicilia Daniela Baglieri '… - mikedells : RT @spinax64: Quelli bravi all’opera. Gli stessi del #Mose che non si apre, del #Tav che si allaga, del rudere #VeladiCalatrava , delle #au… - Danaesse : Recovery, il flop della Sicilia: 31 progetti bocciati su 31 per i sistemi di irrigazione. Dalla Regione accuse a Pa… -