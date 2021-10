Green Pass, arriva l’app per i controlli in azienda (Di venerdì 8 ottobre 2021) Allo studio un’applicazione in grado di controllare la validità dei Green Pass in tutte le aziende italiane Dal 15 ottobre le aziende italiane dovranno controllare che tutti i propri dipendenti siano provvisti di Green Pass per controllare la validità del Certificato Verde il Governo avrebbe già contattato Sogei, società Ict controllata dal Ministero del Tesoro, per la creazione di una nuova app che verifichi la validità del Green Pass. l’applicazione dovrebbe consentire la “verifica asincrona di un elenco dei codici fiscali dei dipendenti”, spetta ora Garante della Privacy verificare se l’app rispetti le norme sul trattamento dei dati personali. Lo strumento serve a evitare il più possibile le code e le tensioni all’ingresso di uffici e ... Leggi su zon (Di venerdì 8 ottobre 2021) Allo studio un’applicazione in grado di controllare la validità deiin tutte le aziende italiane Dal 15 ottobre le aziende italiane dovranno controllare che tutti i propri dipendenti siano provvisti diper controllare la validità del Certificato Verde il Governo avrebbe già contattato Sogei, società Ict controllata dal Ministero del Tesoro, per la creazione di una nuova app che verifichi la validità dellicazione dovrebbe consentire la “verifica asincrona di un elenco dei codici fiscali dei dipendenti”, spetta ora Garante della Privacy verificare serispetti le norme sul trattamento dei dati personali. Lo strumento serve a evitare il più possibile le code e le tensioni all’ingresso di uffici e ...

