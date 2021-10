Francesca Cipriani parla dei disturbi alimentari di Lulù Selassiè | “Deve essere aiutata!” – VIDEO

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’altro ieri nella Casa del Grande Fratello Vip sono emersi alcuni possibilidinon ha dubbi: dopo mangiato la principessa andrebbe in bagno a vomitare.deidiProprio l’ex Pupa ne hato anche con Sophie Codegoni e Raffaella Fico evidenziando che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

#gfvip pic.twitter.com/IObAQyNXdW ? (@mrsincoerenza) October 6, 2021 Oltre al dramma non ancora superato, pare che Lulù abbia problemi pure con il cibo, così come svelato da: Non ...... nella casa è sempre più evidente la formazione di due fazioni opposte che vedono principalmente protagonisti da un lato Ainett, Sammy, Raffaella, le Princess,e dall'altro Soleil, ...Francesca Cipriani parla dei disturbi alimentari di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip: “Deve essere aiutata!”, ecco il video.Lulù Selassié fa preoccupare Francesca Cipriani e Raffaella Fico, ma qual è il motivo? Ecco cosa è successo nella casa del GF Vip 6!