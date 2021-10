Fdi, documento Meloni: “No a nostalgie storiche e tentazioni totalitarie” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giorgia Meloni scrive ai militanti di Fdi, in data 7 ottobre. La presidente, dopo la bufera per il caso Fidanza-Fanpage, torna a ribadire come “nel nostro quadro di valori, progetti, stili di vita, comportamenti pubblici e privati non c’è spazio per razzismo, odio, nostalgie storiche e tentazioni totalitarie”. Meloni ricorda a tutti il documento interno dello scorso primo luglio – documento di tre mesi fa che AdnKronos ha potuto visionare – in cui era indicata con chiarezza la linea del partito, relativamente ai comportamenti da tenere. Un testo con tanto di decalogo di regole da seguire. Regole ricordate anche ieri, perché “come avevamo previsto siamo sotto attacco – scrive Meloni in una chat interna al partito -. Siamo liberi e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giorgiascrive ai militanti di Fdi, in data 7 ottobre. La presidente, dopo la bufera per il caso Fidanza-Fanpage, torna a ribadire come “nel nostro quadro di valori, progetti, stili di vita, comportamenti pubblici e privati non c’è spazio per razzismo, odio,”.ricorda a tutti ilinterno dello scorso primo luglio –di tre mesi fa che AdnKronos ha potuto visionare – in cui era indicata con chiarezza la linea del partito, relativamente ai comportamenti da tenere. Un testo con tanto di decalogo di regole da seguire. Regole ricordate anche ieri, perché “come avevamo previsto siamo sotto attacco – scrivein una chat interna al partito -. Siamo liberi e ...

