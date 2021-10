“Discriminati per tutta la partita”: il razzismo nel calcio non è solo contro i neri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante la partita tra Arabia Saudita e Giappone, il pubblico sugli spalti ha rivolto insulti razzisti ai calciatori nipponici. La sconfitta di ieri in casa dell’Arabia Saudita mette a rischio la qualificazione del Giappone al prossimo mondiale di calcio. La nazionale nipponica, campione d’Asia da quattro edizioni consecutive, non manca all’appuntamento con i mondiali dal 1994, dunque si tratterebbe di un’esclusione storica e cocente. Sotto accusa al momento c’è il tecnico della formazione del Sol Levante, Hajime Moriyasu, già criticato dalla stampa per la brutta sconfitta in casa contro l’Oman. La stampa locale dopo il tonfo saudita ha accusato l’allenatore di non avere il polso della situazione e di aver già cercato un alibi prima dell’incontro, parlando dei problemi causato dal jet-lag, dal caldo e ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante latra Arabia Saudita e Giappone, il pubblico sugli spalti ha rivolto insulti razzisti ai calciatori nipponici. La sconfitta di ieri in casa dell’Arabia Saudita mette a rischio la qualificazione del Giappone al prossimo mondiale di. La nazionale nipponica, campione d’Asia da quattro edizioni consecutive, non manca all’appuntamento con i mondiali dal 1994, dunque si tratterebbe di un’esclusione storica e cocente. Sotto accusa al momento c’è il tecnico della formazione del Sol Levante, Hajime Moriyasu, già criticato dalla stampa per la brutta sconfitta in casal’Oman. La stampa locale dopo il tonfo saudita ha accusato l’allenatore di non avere il polso della situazione e di aver già cercato un alibi prima dell’in, parlando dei problemi causato dal jet-lag, dal caldo e ...

