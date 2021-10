Boban: “Milan, Ibra e Tonali fenomenali. Ma non dovevi perdere Gigio” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha parlato a 'SportWeek', che uscirà in edicola domani. Ecco una ricca anticipazione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 ottobre 2021) Zvonimir, ex calciatore ed ex dirigente del, ha parlato a 'SportWeek', che uscirà in edicola domani. Ecco una ricca anticipazione

Advertising

AloBrasil1974 : Domani su Sportweek intervista a Boban: “Sono in causa con Elliot, ma tifo il Milan più di prima.” - PianetaMilan : #Boban a @SW_SportWeek: '@acmilan, @Ibra_official e #Tonali fenomenali. Ma non dovevi perdere @gigiodonna1' -… - Frances13758250 : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday “Io voglio restare qui al Milan perché posso dare molto” “con tutto il rispetto per il Parma, io non p… - geppetto23 : RT @RibaltaRossoner: #happybirthday “Io voglio restare qui al Milan perché posso dare molto” “con tutto il rispetto per il Parma, io non p… - RibaltaRossoner : #happybirthday “Io voglio restare qui al Milan perché posso dare molto” “con tutto il rispetto per il Parma, io no… -