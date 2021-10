Beautiful anticipazioni oggi, 8 ottobre: Liam vuole confrontarsi con Steffy (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle anticipazioni della nuova puntata della soap opera di Beautiful di oggi 8 ottobre 2021: Liam continua ad essere preoccupato, Liam ha un pensiero fisso: Steffy, Liam prende una decisione: affrontare Steffy, ma… Nel nuovo episodio di Beautiful di oggi 8 ottobre: Liam ha raggiunto il suo obiettivo sposare: Hope, quindi dovrebbe essere felice, ma continua ad essere preoccupato per Steffy. Lim ha un pensiero fisso: Steffy, teme che la relazione con Finn possa impedire la sua guarigione. Per questo lo Spencer si decide ad affrontare Steffy… Liam continua ad essere preoccupato Liam, ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelledella nuova puntata della soap opera didi2021:continua ad essere preoccupato,ha un pensiero fisso:prende una decisione: affrontare, ma… Nel nuovo episodio didiha raggiunto il suo obiettivo sposare: Hope, quindi dovrebbe essere felice, ma continua ad essere preoccupato per. Lim ha un pensiero fisso:, teme che la relazione con Finn possa impedire la sua guarigione. Per questo lo Spencer si decide ad affrontarecontinua ad essere preoccupato, ...

