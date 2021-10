Advertising

TV7Benevento : Strage Linate: presidente Comitato 8 ottobre, 'traguardi inimmaginabili su sicurezza'... - TV7Benevento : Strage Linate: sopravvissuto, 'ogni giorno è l'8 ottobre, strage poco ricordata'... - TV7Benevento : Strage Linate: presidente Comitato 8 ottobre, 'ricordare vittime con stele in aeroporto'... - TV7Benevento : **Strage Linate: vent'anni fa il disastro aereo più grave d'Italia, 118 morti/Adnkronos** (4)... - TV7Benevento : **Strage Linate: vent'anni fa il disastro aereo più grave d'Italia, 118 morti/Adnkronos** (3)... -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Linate

A parlare all'Adnkronos è Adele Scarani Pesapane, la presidente del Comitato 8 ottobre che nelladiha perso il marito Maurizio e che di quella "maledetta mattina" ricorda "tutto. Ho ...... direttore dell'aeroporto di. Diventano invece definitive le condanne per Sandro Gualano (6 ... La Suprema Corte mette così la parola fine allaavvenuta l'8 ottobre del 2001, ma non al ...Sono passati vent’anni da quel tragico 8 ottobre 2001, da quella mattina di nebbia in cui 118 persone trovarono la morte all’aeroporto di Linate nella collisione tra un aereo di linea della compagnia ...”Vent’anni sono tanti e non sono niente, spiace constatare che molte persone, soprattutto i giovani, non ricordano più questa tragedia, o non la conoscono essendo nati dopo e purtroppo nessuno li ha m ...