Raffaella Fico | uno dei ragazzi del GF Vip beccato nel bagno a

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nulla sfugge all'occhio del GF, nella casa più spiata d'Italia ci sono telecamere ovunque, con una condizione particolare in una delle stanze. Ini gieffini possono stare più tranquilli, perché nonostante ci siano telecamere anche lì, le immagini vengono viste solo dal regista (per motivi di sicurezza). Ed è proprio nella toilette che si rifugiavano i concorrenti delle passate edizioni per i momenti in cui cercavano "rilassamento" e "divertimento", insomma 'Federica'. Quest'anno, però, sembra che la produzione abbia messo a disposizione dei gieffini una sala speciale dove potersi "sfogare" senza essere visti dagli spettatori. Eppure qualcuno ha preferito le 'vecchie abitudini' e lo sappiamo grazie a. Nicola sta raccontando che è stato sgamato daina s€g4rsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

Jessica Selassié critica Rosalinda Cannavò al Gf Vip Parlando con Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Clarissa Selassié e, Jessica non ha perso occasione di criticare il percorso dell'...Niente passa inosservato all'occhio del Grand Fratello e del pubblico. Ieri sera il mondo dei social si è accorto di una cosa accaduta nella casa del Grande Fratello Vip 6 :avrebbe sorpreso Nicola Pisu in bagno mentre stava facendo dell'autoerotismo . Al momento non ci sono video sull'accaduto, ma sa quanto si legge nei commenti su Twitter la notizia è ...In queste ore, a far parlare di sé Raffaella Fico, rinchiusa nella casa del GFVip. La modella ha infatti raccontato un episodio molto particolare ai suoi La modella ha raccontato tutto ai compagni ...È stata Manila Nazzaro. . Grande Fratello Vip 2021/ Soleil Sorge ancora nel mirino, Jessica 'È colpa sua se.'Patrizia Mirigliani Vs Manila Nazzaro per Nicola Pisu/ 'Le si è spostata la corona!' GF Vip ...