Papa Bergoglio e la grazia della vergogna

AGI - "Dobbiamo chiedere la grazia della vergogna", scrisse tempo fa Papa Bergoglio al cardinal Marx, dimissionario per stizza e per disdegno dopo la scoperta degli abusi sui minori nella Chiesa della sua Germania. vergogna sì, perché anche quella è grazia, ma non dimissioni, perché la "politica dello struzzo non porta a nulla; di più ancora, la Chiesa oggi non può fare un passo avanti senza farsi carico di questa crisi". Francesco, di fronte alla tremenda verità resa pubblica dal dossier sulla pedofilia nella Chiesa francese, rende la vergogna sua e della Chiesa un atto pubblico e pubblicamente reso. E lo fa, il Vicario di Cristo, subito dopo aver tenuto – sarà un caso, ma un caso felice – una lunga riflessione sulla ...

