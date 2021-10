Napoli | slitta la convalida di Manfredi sindaco | contestazioni in diversi seggi Al Vomero schede sparite

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 ottobre 2021)la proclamazione di Gaetanodi: sulladel risultato elettorale pesano diverseai verbali redatti dai presidenti dio. Sulladel risultato elettorale pesano diverseai verbali redatti dai presidenti dio. Schermaglie che non metterebbero in discussione l’esito del voto. Infatti, il docente universitario ha conquistato oltre il 60 per cento delle preferenze, ma questeinevitabilmente allungheranno i tempi necessari all’ufficio elettorale perre i risultati, quasi certamente fino alla fine della settimana prossima. LEGGI ANCHE Bufera sul candidato di Bassolino: pubblica su ...